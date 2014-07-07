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الحكومة ظهرًا: فتح صفحة جديدة على «فيس بوك».. ومساءً: لا صفحة لنا

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أصدر مجلس الوزراء بيانين «متناقضين» حول صفحته الرسمية على «فيس بوك»، حيث جاء في البيان الأول، ظهر الأحد، أنه تم الانتقال لحساب آخر لأسباب فنية، وبعدها عاد ليصدر بيانًا ثانيًا، مساء الأحد، ينفي فيه وجود أي حساب له على «فيس بوك».

وأكد مصدر بمجلس الوزراء أن «الصفحة الرسمية للمجلس تعرضت للاختراق بعد أن تم وضع صورة رابعة عليها، مما دعا المجلس للانتقال لصفحة بديلة ثم عاد لينفي وجود أي حسابات»، حسب تعبيره

وجاء نص البيانين على النحو التالي:

نص البيان الأول

يود مجلس الوزراء أن يحيط سيادتكم علمًا أنه تم لأسباب فنية وقف العمل مؤقتًا بالصفحة الرسمية الحالية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) والتي تحمل اسم (الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري) وعنوانها على الإنترنت:

https://www.facebook.com/Egyptian.Cabinet.Of.Ministers

حيث تم الإنتقال للعمل في صفحة رسمية جديدة تحمل عنوان (رئاسة مجلس الوزراء ـ ) وعنوانها على شبكة الإنترنت:

http://www.facebook.com/EgyptianCabinet

نص البيان الثاني

يؤكد مجلس الوزراء أنه ليس له أي صلة تمامًا بالصفحة، التي تحمل اسم (الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري) على موقع الـFacebook وعنوانها على الإنترنت:

https://www.facebook.com/Egyptian.Cabinet.Of.Ministers

كما يؤكد المجلس أنه ليس له أي صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـFacebook

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