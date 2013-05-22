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دراسة: الجزيرة تتصدر قنوات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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دراسة: الجزيرة تتصدر قنوات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دراسة: الجزيرة تتصدر قنوات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

ذكرت دراسة احصائية أعدتها مؤسستا " ايبسوس" و"وسيجما" أن قناة الجزيرة تصدرت من جديد القنوات العربية من حيث نسبة المشاهدة.

وقالت المؤسستان المستقلتان المتخصصتان في مجال الأبحاث الإعلامية إن الدراسة التي أعدتها في مارس 2013 أظهرت تفوق قناة الجزيرة بنسبة المشاهدة اليومية على القنوات الإخبارية المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدر الفارق بين نسبة مشاهدي الجزيرة ومشاهدي القنوات الإخبارية المنافسة الأخرى مجتمعة بـ34%.

كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن البرامج والتغطيات الإخبارية التي تبث على قناة الجزيرة الإخبارية حققت المراكز العشرة الأولى في نسب المشاهدة، متفوقة على جميع البرامج المماثلة التي تبث على القنوات الإخبارية المنافسة.

ولا تشمل الإحصائيات المذكورة نسب مشاهدة قناة الجزيرة مباشر التي احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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