قناة "الجزيرة" القطرية تؤكد أنها الأولى عربيا

"الجزيرة" تستند إلى دراسة أجرتها مؤسستا "إيبسوس" و"سيجما" في مارس الماضي

كتب : أ ف ب منذ 34 دقيقة

أعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية، اليوم، أنها ما تزال تتصدر القنوات الإخبارية العربية من حيث نسبة المشاهدة، بناء على دراسة أعدتها مؤسستان متخصصتان في الإعلام.

وأضافت "الجزيرة"، في بيان، أن مؤسستي "إيبسوس" و"سيجما"، أجرتا في مارس الماضي دراسة أكدت "تفوق الجزيرة بنسبة المشاهدة اليومية على القنوات المنافسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدر الفارق بين مشاهديها والقنوات المنافسة الأخرى مجتمعة بـ34%".

وشملت الدراسة 21 بلدا عربيا، وتطرقت إلى القنوات الإخبارية فقط وقال أكثر من 25 مليون شخص أنهم يشاهدونها مقابل حوالي 14 مليون ونصف مليون شخص لقناة "العربية" ذات التمويل السعودي.

مدير الفناة: المعايير المهنية سبب الصدارة

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الانتقادات الموجهة إلى هذه القناة لانحيازها إلى الإسلاميين في الدول التي شهدت احتجاجات مثل مصر وتونس وليبيا.

وقال أحمد بن جاسم آل ثاني، المدير العام لـ"الجزيرة"، إن "الاحتفاظ بالصدارة عائد لمعايير مهنية نبراسها الرأي والرأي الآخر، وقوامها الدقة والموضوعية".