" شبكة عيون الاخبارية" في حوار صريح مع ولاء حسام التي حصلت علي براءة اختراع لتغيير شكل وحجم الصاروخ بالفيوم

أجري الحوار : عبدالرحمن سالم

- من هي ولاء حسام ؟

-- ولاء حسام ابنه محافظة الفيوم ولدت عام في 19/3/1996 م والتحقت بالثانوية بمدرسة زهراء الاندلس التخصصي وهي أول من توصلت إلي استخدام المكبس الهيدروليكي في تغيير شكل وحجم وطريقة انطلاق الصاروخ بأقل التكاليف وحصلت علي براءة اختلاعها من أكاديمية الاختراع والبحث العلمي المصري .

- كيف جاءت لك فكرة أختراعك ؟

-- لقد كنت أدرس مادة الفيزياء في الصف الثاني الثانوي وأخدت درس بعنون المكبس الهيدروليكي وتطبيقاته وأحببت هذا الدرس لدرجة أن فكري لم ينشغل عنه وبالمزامنة مع دراستي لهذا الدرس شاهدت بالصدفة فيلم وثائقي علي شاشة التليفزيون عن الصاروخ وطريقة انطلاقه ومن هنا أتت إلي هذه الفكرة وهي كيف يمكنني استغلال المكبسالهيدروليكي في تطوير الصاوخ .

- ما هو الصاروخ ؟ وما هي المشكلات التي تواجه انطلاقه ؟ وكيف يعالج اختراعك هذه المشكلة ؟

-- الصاروخ : هو جسم طائر يستخدمه العلماء في حمل مركبات الفضاء .

-- المشكلة التي من أجلها صنعت الجهاز والتي يعاني منها انطلاق الصاروخ هي :

1- وجود تلوث ناتج من الصاروخ .

2- ارتفاع سعر الوقود المستخدم .

3- بناء مصعد للفضاء وهو ما تحلم به وكالة ناس .

- هل لعب الفيلم الوثائقي الذي قمت بمشاهدته دورا في تنمية اختراعك ؟

-- ان الافلام الوثائقية هي من جعلتني أفكر في هذه الفكرة , فلولا أنني شاهدت الفيلم الوثائقي الذي شرح لي بإستفاضة الصاروخ ومراحل انطلاقة والمشكلات التي يواجهها وتركيبه ما كانت جائتني هذه الفكرة التي تحولت إلي بحث علمي ثم إلي اختراع .

- ما هي فكرة اختراعك ؟

-- فكرة البحث العلمي ببساطه هي : استخدام المكبس الهيدروكلوريكي في صناعة جهاز دفع تحكم ذاتي لاطلاق مركبات الفضاء بدلا من الصاروخ .

- ما هو وجه الاستفادة من اختراعك ؟

-- إن تطبيق اختراعي سوف يلغي الصاروخ الذي يحمل مركبة الفضاء إلي الفضاء وسوف يوضع اختراعي بدلا منه وسوف يقضي علي

التلوث البيئي بجميع انواعه الناشئ عن انطلاق الصاروخ سواء كان تلوث نووي أو تلوث في الجو بصفة عامة

- هل تؤمنين بأن جهازك سيتم تطبيقه ؟

واذا تم تطبيقه هل تعتقدين انه سيخدم البشرية ؟

-- سمعت منذ فترة ان وكالة ناسة عندها مشكلة وهي بناء مصعد للفضاء وهذه النقطة التي أحلم أن أتمها منذ جاءت لي الفكرة أن أكون انا هذا المصعد الذي ذكره الله –سبحانه وتعالي – في القرآن

وهي أننا في يوم من الايام سوف نبني مصعدا الي الفضاء حيث قال الله سبحانه وتعالي ( أو ابنوا سلما إلي الفضاء )

وهذا معناه أننا في يوم من الأيام سننجح في بناء هذا المصعد ويتمني العلماء الان تنفيذ هذا المصعد قبل عام 2050 ولقد أكتشفت أنني بجهازي هذا في خلال شهور أو أسابيع معدودة نستطيع أن نصنع هذا الحلم ليكون حقيقة واقعية ولن يكلفنا تقنيات عالية في اختراع نوع معين له خصائص معينة من مادة معينة لكي تكون لديها القدرة علي استيعاب ظروف الفضاء وبتطبيق اختراعي سيكون كل احتياجنا هو إلي مادة صلبة فقط تتحمل الصدمات

- ما هي المراحل التي يقوم بها الصاروخ للصعود للفضاء ؟ وما النظريات التي يبني عليها اختراعك ؟

-- بتطبيق اختراعي سنقوم بإلغاء مراحل انطلاق الصاروخ الثلاثة وهي المحركات والوقود وغرف احتراق الوقود وبذلك سنقوم بتوفير التلوث الذي ينتج في البيئة

وتبني فكرة الاختراع علي نظريتين مهمتين وهما :

1- المكبس الهيدروليكي

2- المحرك البخاري

- كيف ستقوم هذين النظريتين بتطبيق اختراعك بشكل عملي ؟

-- سنقوم باستخدام المحرك البخاري كأداة ضغط وتوليد لتوليد قوة علي المكبس الهيدروليكي الذي سيقوم بتضخيم هذه القوي عدة مرات والتي سنستخدمها إما في توليد كهرباء أو في انطلاق مركبة الفضاء في خارج الغلاف الجوي .

- كيف بدأتي كتابة البحث العلمي ؟

-- فور مشاهدتي للفيلم الوثائقي قمت بالتفكير في كيفية تطبيق فكرة اختراعي فبدأت في تسجيل كل ما يدور برأسي من اسئلة والتي شابهت كيف سأقوم بالتطبيق علي هذا الاختراع وكيف استخدم المكبس الهيدروليكي في الصاروخ حتي انتهيت بأني أجعله يقوم بدفعه خارج الغلاف الجوي حتي انتهيت من الفكرة في بضع صفحات

- كيف بدأتي في التأكد من مدي مصداقية ما وصلت إليه ؟

-- في البداية قمت بزيارة إلي مدرس الفيزياء بمدرستي وشرحت لها الفكرة باستفاضة فأعجب بها وقام ببعض التعديلات الطفيفة في الاوضاع الخاصة بالصاوخ في فكرتي ثم بعد ذلك بدأت في المحاولة أن أتلاشي كل هذه الاخطاء ثم عرضت الفكرة علي دكتور اسلام الهلالي استاذ دكتور كلية الهندسة قسم الميكانيكا التصميمية ووكيل كلية علوم ووكيل كلية هندسة بجامعة الفيوم وأيضا حصلت علي مساعدة من أكثر من دكتور متخصص في هذا المجال حين اشتركت في معرض انتل للعلوم والهندسة حين تأهلت لنهائي الجمهورية وحصلت علي المركز الرابع علي مستوي التصميمات الهندسية ونزلت إلي هذا المستوي لأنني لم يكن معي نموذج لهذا الاختراع لأن هذا النموذج يحتاج إلي أموال ضخمة وهذا لا يتوفر لدي ولكنني الأن أقوم بعمل الاختراع علي برنامج محاكاة لأثبت صحة اختراعي ولكي أستطيع أن اجري بعض التعديلات عليه كما أريد .

- هل أستطعت توصيل فكرة اختراعك إلي المنظمات الدولية المختصة ؟

-- لم يساعدني أحد حين أتت إلي الفكرة مع أنني ابلغت المدرسة وجميع موجهي الفيزياء وموجهي العلوم ومع ذلك لم يهتم احد منهم اطلاقا حتي كانت والدتي تتدرب علي برنامج معين في المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بدمو وبالمصادفة عرفت ان المركز يهتم بهذا النوع ومن وقتها ذهبت فورا لاستاذه فاتن خشت مديرة المركز الاستكشافي والتي قامت بتدريي علي دورات تنمية بشرية ودورات في طرق كتابة البحث العلمي الصحيح حتي أتممت كتابة بحث علمي كامل خاص باختراعي في الكثير من الصفحات التي تشرحه باستفاضة بعد ان كان مجرد فكرة موجوده في 3 صفحات .

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هل مدي تفاعل الأشخاص من حلوك تجاهك ؟

هل قاموا بمساعدتك أم باحباطك ؟

-- كان هناك احباط أواجهه من أصداقائي ومن بعض المعلمين ولكن السبب الاساسي لنجاحي كان دعم بعض المدرسين لي ولكن في المركز الاستكشافي كانوا جميعا يدعمونني بالتفاؤل ويحفزونني ويقفوا بجانبي وخصوصا أستاذ معاز حبيب الذي دربني علي كيفية كتابة البحث العلمي وكان يسعدني ويصحح أخطائي حتي أتممت كتابة البحث العلمي وذهبت معه إلي اكاديمية البحث العلمي وأتم معي جميع الاوراق اللازمة حتي حصلت علي براءة الاختراع وان هذه فكرتي وانا انتظر دوري في التطبيق العملي للجهاز .

-كيف قامت مديرية التربية والتعليم بمساعدتك لكي تقومي بتوصيل فكرتك إلي الجهات المعنية بتطبيق الجهاز ؟

-- قمنا بالذهاب لوكيل الوزارة الأسبق بالفيوم

الأستاذ محمود أبو الغيط والذي رحب بفكرتي وقام بالتجهيز لمؤتمر صحفي ولكن لم يتم تنفيذه بسبب إقالته قبل المؤتمر بأيام

- ما المشكلات التي يعالجها اختراعك ؟

المشروع يقوم بحل العديد من المشاكل ومنها :

1- يقوم بتوفير وقود.

2- يقوم بتوفير غرف احتراق الوقود والمحركات والذي سيقوم بالغاء 75 % من حجم الصاوخ وسيكون اجمالي طول الصاروخ طوله 132 سم بالاضافة لإضافة الجهاز نفس .

3- سيساهم بحل مشكلة الوقود باهظ الثمن

4- سوف نستطيع أن نبني ما أحلم به أنا ووكالة ناسا وهو بناء مصعد للفضاء

5- كما أنه وجد بالدراسة أنه لكي نقوم بإخراج واحد كيلو حديد خارج الغلاف الجوي نحتاج إلي 80 ألف دولار , وبتطبيق جهازي سوف نستطيع أن نخرج العديد من الأطنان خارج الغلاف الجوي لأن إختراعي سيقوم بحملها وهيقوم بالصعود وبالتالي سوف نقوم بتوفير ملياات الدولارات

شبكةعيونالإخبارية

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