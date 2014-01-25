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تعرف على أسرار عملية شد البطن وإصلاح الفتق السرى؟

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تعرف على أسرار عملية شد البطن وإصلاح الفتق السرى؟ تعرف على أسرار عملية شد البطن وإصلاح الفتق السرى؟

يسأل قارئ: عمرى 31 سنة أعانى من ترهلات فى منطقة البطن وأعانى من فتق سرى كبير هل يمكن أجراء جراحتى أصلاح الفتق وشد البطن فى نفس الوقت؟

يجيب الدكتور شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بمستشفى للطيران، قائلا: إن الكثير من السيدات تعانى من الإصابة الفتق وترهلات منطقة البطن خاصة عقب الحمل المتكرر، وذلك بسبب الشد الشديد الذى يحدث فى أنسجة الجلد أثناء الحمل والذى يترك تلك الترهلات عقب الولادة عند نقصان الوزن، وأيضا قد يحدث فتق سرى أو جار سرى، وذلك بسبب زيادة الضغط داخل تجويف البطن أثناء الحمل ولحظة الولادة.

أما النسبة للجراحة بالطبع تجرى الجراحتان فى نفس الوقت حيث نقوم بإصلاح الفتق مع استخدام ، أو لا حسب ما يراه الجراح أثناء العملية ويتم عمل شد للعضلات والجلد مع الحفاظ على شكل ومكان السرة حتى لا تتأثر بعملية الشد ويكون الشكل جماليا.

وأضاف نبيل أن هناك نقطة هامة يجب وضعها فى الاعتبار وهى أننى أفضل تأجيل الجراحة إذا كان هناك نية مستقبلية للحمل مرة أخرى، وبالنسبة لتوقيت الجراحة فالوقت المناسب هو بعد مرور عام على الأقل من آخر حمل للسيدة.

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