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"إعلام زفتى" بالغربية يناقش ترشيد استهلاك مياه الشرب

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"إعلام زفتى" بالغربية يناقش ترشيد استهلاك مياه الشرب "إعلام زفتى" بالغربية يناقش ترشيد استهلاك مياه الشرب

نظم مركز النيل للإعلام بزفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات, مساء اليوم الخميس، ندوة إعلامية بعنوان "ترشيد استهلاك مياه الشرب"، حاضر فيها المهندس "سمير البحراوى", مدير محطة مياه الشرب والصرف الصحى بزفتى.

وأكد البحراوى، فى كلمته على المواصفات الصحية والقياسية وحجم المنتج وما يتم استهلاكه يوميًا من مياه الشرب بمركز ومدينة زفتى, والمياه المهدرة من قبل المواطنين.

وطالب المشاركون بتطوير مياه الشرب لنظام الشجرة، للحد من مشكلات المياه بنهايات الخطوط, والمرور الدائم والمستمر على خزانات المياه بالمدارس والمستشفيات والتنبيه بعدم استخدامها.

وأوصت الندوة بعقد دورات توعية بالمدارس وأماكن التجمعات، لتوعية النشء والمواطنين بأهمية المياه وترشيدها.

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