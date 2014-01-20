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اسامة الشيخ رئيسا لشبكة تليفزيون النهار

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اسامة الشيخ رئيسا لشبكة تليفزيون النهار اسامة الشيخ رئيسا لشبكة تليفزيون النهار

كتب : نجلاء أبوالنجا الإثنين 20-01-2014 16:56

تعاقدت تليفزيون النهار مع المهندس أسامة الشيخ لرئاسة شبكة قنواتها اعتبارا من مطلع الشهر القادم ليشغل منصب رئيس شبكة تليفزيون النهار،ويأتي التعاقد مع الشيخ في فترة تشهد فيها النهار نموا وتطويرا ليساهم بخبرته الطويلة وكفاءته في المضي قدما لتحقيق مزيد من التوسعات والنجاحات.

ويعد المهندس أسامة الشيخ رائداً في إطلاق خدمات التليفزيون مدفوع الأجر مع شبكة قنوات ار تي كما شغل منصب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وشهد الإتحاد في فترة توليه تطوراً ملحوظا ومتميزا.

وسيركز الإعلامي عمرو الكحكي في الفترة المقبله علي برنامجه الجديدعلى شبكة تليفزيون النهار بالاضافة للتركيز مع إذاعة النهار إف إم 93.7وفريقها لما له من خبرة في هيئة الاذاعة البريطانية وكذلك مسؤلية منصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشبكة تليفزيون النهار .

والجدير بالذكر أن شبكة تليفزيون النهار تستعد لإطلاق قناتين جديدتين قريبا بالإضافة للتردد الإذاعي(النهار اف ام 93.7) كما استعدت بخطة طموحة من برامج الترفيه في مجالات الغناء والرقص والطبخ والمسابقات لتكون في صدارة القنوات المجددة في والعالم العربي

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