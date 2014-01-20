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"لافروف" يرحب بقرار بان كي مون توجيه دعوة لإيران لحضور "جنيف 2"

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"لافروف" يرحب بقرار بان كي مون توجيه دعوة لإيران لحضور "جنيف 2" "لافروف" يرحب بقرار بان كي مون توجيه دعوة لإيران لحضور "جنيف 2"

كتب : أ.ش.أ منذ 10 دقائق

رحب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، توجيه دعوة رسمية إلى إيران لحضور مؤتمر "جنيف 2" الخاص بسوريا.

وقال لافروف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم، إن "الأمم المتحدة دعت أيضا إلى حضور المؤتمر عددا كبيرا من الدول البعيدة عن المنطقة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية". مضيفا أنه "بين الدول التي دعيت إلى المؤتمر أيضا أطرافا تمول المقاتلين المعارضين في سوريا بشكل مباشر، بمن فيهم متطرفون، لكن السورية وافقت على الجلوس إلى طاولة التفاوض مع تلك الأطراف".

وأعرب عن دهشته في هذا الخصوص من موقف الائتلاف الوطني السوري الذي تراجع عن قراره المشاركة في المؤتمر، مصرا سحب الدعوة من إيران أولا.

وكان المتحدث باسم ائتلاف المعارضة السورية لؤي الصافي، قد أعلن فى وقت سابق اليوم انسحاب الائتلاف من المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" في حال لم يسحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة الموجهة إلى إيران للمشاركة في المؤتمر وذلك بعد تعهدها بالقيام بـ"دور إيجابي وبناء" لإنهاء النزاع المستمر في سوريا.

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