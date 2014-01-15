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شركة "جاز بروم":شراكتنا مع غبور تدعم تواجدنا بأسواق القارة الإفريقية

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شركة "جاز بروم":شراكتنا مع غبور تدعم تواجدنا بأسواق القارة الإفريقية شركة "جاز بروم":شراكتنا مع غبور تدعم تواجدنا بأسواق القارة الإفريقية

قال ألكسندر تروكان، الرئيس التنفيذى لشركة الزيوت والمنتجات البترولية "Gazprom Neft"، إن طرح منتجات الشركة فى يدعم تواجدها بأسواق القارة الإفريقية، ويضع علامة الشركة فى 11 دولة حول العالم، مشيرًا إلى الجدوى الاقتصادية التى يطرحها سوق زيوت التشحيم فى مصر، حيث يربو حجم الطلب على ما بين 111 ألفا و151 ألف طن، ويحقق نموًا سنويًا بمعدلات تتراوح ما بين 1 و5%.

وتعتزم جى بى أوتو طرح منتجات Gazprom Neft من زيوت المحركات وزيوت التشحيم، وغيرها من المنتجات، من خلال معارض "جى بى أوتو" ومراكز خدمات ما بعد البيع، إلى جانب الموزعين المعتمدين.

وتعمل "جى بى أوتو" على البدء ببيع الزيوت والمنتجات البترولية فى السوق المحلى، تمهيدًا لطرح هذه المنتجات الجديدة فى الأسواق الإقليمية، وذلك انطلاقًا من كون السوق المصرى بوابة العبور الرئيسية إلى القارة الإفريقية.

وتمتلك الشركة الروسية احتياطيات تتجاوز 4.4 مليار طن من البترول المكافئ، مما يضعها بين أكبر 41 شركة بترول على مستوى العالم.

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