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فحص لجان الإسكندرية بمعرفة رجال المفرقعات.. وأعداد غير مسبوقة من رجال الأمن لتأمين الاستفتاء

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فحص لجان الإسكندرية بمعرفة رجال المفرقعات.. وأعداد غير مسبوقة من رجال الأمن لتأمين الاستفتاء فحص لجان الإسكندرية بمعرفة رجال المفرقعات.. وأعداد غير مسبوقة من رجال الأمن لتأمين الاستفتاء

كتب : هيثم الشيخ منذ 33 دقيقة

وسعت مديرية أمن الإسكندرية من انتشارها بمحيط اللجان الانتخابية الخاصة بالاستفتاء، لتأمينها من الخارج، عقب فحصها من قبل رجال المفرقعات للتأكد من خلوها، من وجود أي أجسام غريبة.

وقال اللواء أمين عز الدين، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إن قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، انتهوا من فحص كافة اللجان الانتخابية، والتأكد من وجود أي أجسام غريبة بها؛ تمهيدًا لمشاركة قوات الجيش في عملية التأمين قبل فتح اللجان أمام المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وأضاف "أقول لكل أهالي الإسكندرية، اللجان مؤمنه تماما، ولا داعي لأي تردد أو خوف من المشاركة في الاستفتاء، ومهمتنا الرئيسية هي الحفاظ علي سلامتكم وأمنكم، وستجدونا دائما بجواركم".

وقال "عز الدين" لـ"الوطن": إن أعداد قوات التأمين الخاصة باللجان الانتخابية بالإسكندرية، غير مسبوقة، وتتضمن رجال الشرطة السرية، والنظامية، والأمن المركزي، بالتعاون مع الأمن الوطني.

واوضح، أنه تمت إزاله كافة المرافق، مجهولة الملكية، أمام اللجان المختلفة؛ لمنع استخدامها في أي أعمال عنف، كما تم إخلاء مساحات كافية أمام بوابات اللجان، لمنع أي محاولة للاعتداء على المواطنين، أمام بوابات اللجان المختلفة.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة، والصاعقة البحرية سوف يشاركون في عملية تأمين اللجان، بموجب تعاون مدروس بين مديرية أمن الإسكندرية، وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

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