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كيرى ولافروف يدعوان إلى "وقف إطلاق نار فى سوريا قبل مؤتمر جنيف-2

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كيرى ولافروف يدعوان إلى "وقف إطلاق نار فى سوريا قبل مؤتمر جنيف-2 كيرى ولافروف يدعوان إلى "وقف إطلاق نار فى سوريا قبل مؤتمر جنيف-2

دعا وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف الاثنين، إلى "وقف إطلاق نار فى مناطق محددة" فى سوريا قبل مؤتمر السلام المرتقب فى سويسرا فى 22 يناير والمعروف باسم "جنيف-2".

وخلال مؤتمر صحفى ثلاثى فى باريس، دعا لافروف والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى، أيضا إلى مشاركة إيران فى هذا المؤتمر وهو ما تعارضه الولايات المتحدة حتى الآن.

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