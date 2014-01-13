رئيس اللجنة النقابية لـ"مصر للألومنيوم" ينفى وجود عاملين "إخوان"

أكد المهندس ياسر طاهر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة على مدار تاريخها لم تشهد أى قضية فساد مالى أو إدارى، وتستند اللجنة على تقاريرالجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد هذا الكلام. كما نفى وجود عدد من الفصائل أو المنتمين لجماعات سياسية معينة داخل الشركة، مؤكدًا أن اللجنة النقابية هى الممثل الشرعى للعاملين الذين يضعون مصلحة الشركة ومصلحة الدولة فوق كل اعتبار.

جاء ذلك لتداول معلومات عن وجود عاملين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، ويتداولون بيانات حول كميات منتجات الألومنيوم والصادرات، وهى معلومات غير دقيقة.

وحذر رئيس اللجنة النقابية من تأثير المعلومات غير الدقيقة على الشركة العريقة، التى لها دورها البارز فى تنمية الاقتصاد المصرى من الصادرات إلى الأسواق العالمية وتغذية السوق المحلية، وهذا كله نتج من عمالة ماهرة وفنيين ومهندسين وإداريين وقيادة على أعلى مستوى مهنى.

للمزيد من أخبار الاقتصاد :

مبيعات "فولكس فاجن" فى 2013 تجاوزت 9.5 مليون سيارة

أندونيسيا تحظر تصدير مكثفات النيكل والبوكسيت بموجب قواعد جديدة

غرفة الفنادق المصرية: إعانات العاملين بالسياحة "متدنية"