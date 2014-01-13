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مؤتمر عن الدستور بـ"الرغامة" كفر الشيخ للحشد بنعم للدستور

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مؤتمر عن الدستور بـ"الرغامة" كفر الشيخ للحشد بنعم للدستور مؤتمر عن الدستور بـ"الرغامة" كفر الشيخ للحشد بنعم للدستور


> شهدت قرية الرغامة، التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، مساء أمس، مؤتمراً جماهيرياً جمع أهالى القرية من كافة الفئات لدعم الدستور 2014م، بحضور السيد زين الدين عبدالوهاب "عمدة القرية" والدكتور سامح حسنين "منسق حزب الكرامة"، والشيخ عابد السويعى مدير إدارة أوقاف الرياض، والسيد على خليفة موجه التربية والتعليم، ومجدى جمال وهيم "محامى"، وأميرة إبراهيم السيد عبدالله "ممثلة المرأة"، وجمعة الشافعى رئيس القرية، وحامد سالم أبو العز "منسق المؤتمر"، وحمدى على غازى مدير إدارة التعاون الزراعى، والشيخ خالد إسماعيل عطوة إمام، وخطيب المسجد الجامع، ومحمد عبدالله سعد منظم المؤتمر، وعدد كبير من الفلاحين بالقرية.

وطالب السيد زين عبدالوهاب "عمدة القرية"، ألا يقل من يخرج لدعم الدستور عن 90% من لهم حق التصويت بالقرية، مؤكدا أن أهالى القرية سيقولون نعم للدستور، لما تميز به الدستور من حقوق وحريات، وخاصة حقوق الفلاح المصري.

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