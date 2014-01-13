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عاجل| مصرع 7 من "أنصار بيت المقدس" برصاص البدو في الشيخ زويد

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عاجل| مصرع 7 من "أنصار بيت المقدس" برصاص البدو في الشيخ زويد عاجل| مصرع 7 من "أنصار بيت المقدس" برصاص البدو في الشيخ زويد

كتب : محمد مقلد منذ 20 دقيقة

لقي 7 عناصر إرهابية، منتمين لجماعة "أنصار بيت المقدس"، اليوم، مصرعهم بإحدى قرى مدينة الشيخ زويد، على يد مجموعة من البدو، الذين قتل أبنائهم على يد هذه الجماعة الإرهابية، بحجة مساندتهم للجيش.

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن مجموعة من البدو تربصوا بالعناصر الإرهابية الـ7 بالقرب من مدخل قرية الجورة، جنوب مدينة الشيخ زويد، ونصبوا لهم كمينًا وفتحوا عليهم النيران حتى لقوا مصرعهم. وترجح المصادر، أن يكون من بينهم القيادي التكفيري كمال علام، القيادي بجماعة "أنصار بيت المقدس"، مشيرين إلى تعرف الأجهزة الأمنية على هوية الجثث.

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