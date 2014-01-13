خالد أبو المكارم: 8.6 مليار جنيه حجم صادرات مصر من البلاستيك فى 2013

أكد خالد أبو المكارم نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية على أهمية المشاركة فى معرض "إينترباك" باعتباره أكبر معرض لقطاع التعبئة والصناعات، منوها بأن هذا المعرض ليس تجاريا فقط بل يعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات وتطوير قطاع التعبئة والتغليف.

وقال أبو المكارم - خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة الألماينة حول معرض "إنترباك" الدولى، والمقرر أن يعقد فى الفترة من 8 إلى 14 مايو القادم بمدينة دوسلدورف الألمانية - "إن إجمالى استخدام البلاستيك فى التعبئة والتغليف فى مصر جاء بنسبة 35% العام الماضى مقارنة بباقى دول العالم، حيث جاءت نسبة استخدامه عالميا 22%، مشيرا إلى أن الصادرات البلاستيكة قد بلغت العام الماضى 6ر8 مليار جنيه منها 6ر1 مليار جنيه لمواد التعبئة والتغليف".

ونوه بـأن استخدام العبوات البلاستيكية ارتفع من 11 مليون طن عام 1995 إلى أكثر من 50 مليون طن بلاستيك، موضحا أن الهدف من حضور هذه المعارض شراء معدات حديثة ذات مواصفات جيدة مما يساهم فى تقليل العمالة وتقليل الفاقد، إلى جانب تدريب العاملين فى هذا المجال للنهوض بمستوى المنتجات، مما يساهم فى سهولة التعبئة والتداول والنقل والفتح، فضلا عن تقليل الجهد والوقت للمحافظة على البيئة من خلال إعادة التدوير وتقليل استهلاك الطاقة ورفع الجودة.

وأشاد أبو لمكارم بالمادة الخاصة بالبحث العلمى فى الدستور الجديد، والتى جاءت بنسبة 1% خاصة وأن مستقبل صناعة التعبئة والتغليف بالدول المتقدمة فى تطور مستمر، حيث يقام العديد من مراكز البحث والتطوير، والتى تمثل 5ر2% من ناتجها القومى للبحث والتطوير بينما فى الدول النامية لا يتعدى 04ر0% من الناتج القومى.

وأكد على أهمية هذا القطاع الحيوى بالرغم من التحديات التى تواجهه، خاصة وأن مواد التعبئة والتغليف تخدم باقى الصناعات، لافتا إلى أن تطوير صناعة التعبئة الورقية فى مصر سيساهم فى زيادة القدرة الإنتاجية، وارتفاع عدد المصانع وتحسين الجودة، مستعرضا توجيهات أوروبا لإعادة تدوير 60% مما تستخدمه مواد التعبئة والتغليف الورقية.

وبين أبو المكارم أن عدد الشركات المسجلة فى مجال التعبئة والتغليف بلغ 325 شركة قدر الاستثمارات بحوالى 9ر5 مليار حتى 2011، مشيرا إلى أن مواد التغليف تصدر بطريق غير مباشر من خلال أغلفة الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، مشددا على ضرورة العمل على رفع كفاءة هذه الشركات والنهوض بمستواها الفنى والمهنى من زيادة قدرتها التنافسية مما يساهم فى فتح أسواق جديدة فى مصر بالخارج.

ومن ناحية أخرى، استعرض أبو المكارم أهمية التعبئة المعدنية التى احتلت 10% والمبطنة بشرائح بلاستيك، إلى جانب التعبئة الزجاجية المبطنة بالبلاستيك لتقليل الضوضاء وتطوير السدادات، منوها بأن التغليف يلعب دورا فى تغيير العادات الشرائية لدى المستهلكين مما يساعد على تقديم منتج جديد فى الأسواق، بالإضافة إلى تصميم الغلاف ليس للسلع الاستهلاكية ولكن لكل السلعة.

وأكد على أهمية إعداد دورات تدريبية تأهيلية لكافة العاملين فى هذا المجال بهدف النهوض به وتطويره باستخدام التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب إقامة حلقات دراسية للتعريف بآلية استيراد المعدات ومواد التعبئة والتغليف للدول النامية.

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