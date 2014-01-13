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بالصور| 98% من المصريين في السعودية يصوتون بـ"نعم" على الدستور

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بالصور| 98% من المصريين في السعودية يصوتون بـ"نعم" على الدستور بالصور| 98% من المصريين في السعودية يصوتون بـ"نعم" على الدستور

كتب : بهاء الدين محمد وأكرم سامي الأحد 12-01-2014 23:41

صوت 98% من الناخبين المصريين في المملكة العربية بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي استمر لمدة 5 أيام في الفترة من 8 إلى 12 يناير.

ومن بين 23651 ناخبًا اقترعوا في الاستفتاء، صوت 23011 ناخبًا بـ"نعم"، فيما صوت 474 بـ"لا"، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 166 صوتًا.

وبلغت نسبة المصوتين بـ"نعم" في "لجنة الرياض" 97.8%، بينما بلغت نسبتهم في "لجنة جدة" 98%، فيما بلغت نسبة المصوتين بـ"لا" في "لجنة الرياض" 2.2%، وفي "لجنة جدة" 2%.

وأوضح السفير عفيفي عبد الوهاب، سفير في المملكة العربية السعودية، أن عملية الاقتراع تمت في هدوء ويسر، سواء في مقر السفارة في الرياض أو مقر القنصلية العامة في جدة، مشيدًا بالتعاون الكبير من قبل السلطات السعودية طوال فترة الاقتراع، وتسهيل وصول الناخبين إلى مقري السفارة والقنصلية.

وأشاد السفير المصري بالسلوك الحضاري والوطني لأبناء الجالية المصرية، وهو ما ساهم في خروج عملية الاستفتاء بشكل يليق برقي وأخلاق الشعب المصري العظيم، حيث مرت عملية التصويت والفرز دون وقوع حادثة واحدة تعكر صفوها.

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