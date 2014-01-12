"زيبارى": العراق يواجه خطرًا وجوديًا بسبب التنظيمات الإرهابية

أكد وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى أن بلاده تواجه خطرا وجوديا فى التنظيمات الإرهابية، وقال زيبارى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية الليلة، إن المواجهات الجارية فى محافظة الأنبار ليست طائفية أو مذهبية، مشددا على ضرورة إقران المعالجة الأمنية بالمساعى السياسية فى المحافظة.

وأضاف أن المسئولية الأولى فى توفير الأمن والخدمات تقع على عاتق الحكومة العراقية، معتبرا أن الحل يبدأ بالمعالجة الأمنية ثم الانتقال إلى المساعى السياسية وتنمية الأنبار، لافتا إلى أن التحركات الأمريكية تهدف إلى دفع الأطراف العراقية إلى حل الأزمة.

وأشار إلى أن هناك مشاكل سياسية لا يستطيع أحد أن ينكرها لاسيما شعور أطراف عراقية بالتهميش، معتبرا انه كان هناك أخطاء واضحة فى التعاطى مع الصحوات ويجب تداركها.

وأوضح "زيبارى" أنه لم تكن هناك آلية واضحة لاستيعاب عناصر الصحوات واحتضانها، معتبرا أنه يجب إحياء الصحوات وليس إخضاعها لحسابات سياسية مؤقتة، وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكرى قد اعترف بصعوبة مهمة القوات العراقية فى مواجهة المسلحين فى مدن محافظة الأنبار، لأنها تخشى وقوع خسائر فى الأرواح بين المدنيين.

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