"الجايد لاينز" ترفض إعطاء الحوامل سلفات الماغنسيوم

فترة الحمل من الفترات الصعبة التى تمر بها المرأة، وقديما كان ينصح بإعطاء المرأة "مغناسيوم سلفات" لعلاج تسمم الحمل، وتقول الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية النساء والتوليد، الجادلاينز القديمة، كانت تنصح بتناول دوار الماغنسيوم سلفات لتخفيف الآلام المخاض.

وأضافت رحاب، إن الدراسات الحديثة أثبتت إن تناول "ماغنسيوم السلفات" لفترات طويلة تزيد عن 10 أيام يؤدى إلى حدوث تشوهات فى العظام، مشيرة إلى أن ثبت إن تناول "الماغنسيوم السلفات" يؤدى إلى حدوث نقص الكالسيوم بالدم، مسببا حدوث مشاكل بعظام للوليد، بالإضافة إلى حدوث تشوهه الأجنة.

وأشارت رحاب إلى أن هناك نصائح توجه للمرأة الحامل قبل الولادة لمساعدتها على تخطى تلك الحالة، ومنها مواصلة التمارين الرياضية التى تعمل على تدريب عضلات الرحم، وتسهيل عملية الولادة، بالإضافة إلى أن الحفاظ على ممارسة رياضة المشى لمدة 60 دقيقة يوميا يساعد على زيادة تحمل المرأة والتعامل مع الآلام الحمل.

قالت رحاب بالإضافة إلى أن بعض الأطباء يقومون بتعليم المرأة تمارين وضع القرفصاء للولادة، مما يساعد على تقوية عضلات الحوض، مما يزيد من مرونة المهبل أثناء الولادة.

وتابعت رحاب أن أثناء المخاض يمكن وضع كيس من الماء الدافئ الذى يعمل على تخفيف الآلام وبسط العضلات، مؤكدا على إن تكون الماء دافئا وليس ساخنة، مشيرة إلى أن التدليك الدائم، بحركات دائرية بين من أسفل البطن، يؤدى إلى تقليل الآلام المخاض.

لمزيد من أخبار الصحة..

تعرف على اضطراب الهوية الجنسية وأنواعه

هل يساعد فصل الشتاء على تخفيض الوزن؟

كيفية مواجهة الجمود العاطفى للمرأة