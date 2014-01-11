محافظ الجيزة: بدأنا في تطوير 13 منطقة عشوائية بتكلفة 150 مليون جنيه

كتب : جهاد أحمد منذ 38 دقيقة

قال الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت الإجراءات اللازمة لتطوير 13 منطقة عشوائية بالمحافظة بتكلفة 150 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد عبدالرحمن خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار"، أن هذا التطوير سيخدم نصف مليون مواطن.

وأضاف أن المناطق المستهدفة هي مربع زكي مطر وعزبة الصعايدة والمطار بشمال الجيزة، وعزبة المفتي بالوراق وأبوقتادة ببولاق الدكرور والعجوزة القديمة وأرض اللواء بالعجوزة والطالبية القديمة بالعمرانية وكفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب بالهرم والرقعة بجنوب الجيزة.

وأشارعبد الرحمن إلى أن التطوير سيشمل أعمال رصف وإنارة وتبليط للشوارع الداخلية، وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتركيب شبكة لمكافحة الحريق.