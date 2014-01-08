للمتزوجين 4 اشياء يتمنى الرجل لو تعرفها المرأة عن العلاقة الحميمة

وافقي على تجربة وضعيات جديدة بالرغم من الزواج وممارسة العلاقة الحميمة مرارًا وتكرارًا، تسيطر احيانًا بعض الحواجز التي تخلقها المرأة عمومًا وتفرضها على زوجها! فتبقى مكبلة، لا تعرف التعبير عما تحب وغيرها من الامور التي يتمنى الرجل الا تكون بينهما! غالبًا ما يتوجه الرجل لمعالج نفسي فيشرح له هذه الحواجز المفروضة عليه ما دفعنا بوضع كل هذه التساؤلات والطلبات بين يدي المرأة. ومن بين الامور التي يفضل الرجل لو تعرفها زوجته او تحاول القيام بها هي: 1- الموافقة على القيام بحركات ووضعيات جديدة بالنسبة للرجال، تخشى المرأة القيام بحركات جديدة او وضعيات لم تعتد عليها ما يزعجه اثناء الجماع اذ يشبّه الرجل هذه التجارب بطهي المأكولات، مرة تعجبك وتحبين الاكلة وفي المرة المقبلة لا تستذوقينها! هكذا التغيير في الجماع. من هنا تكمن ضرورة التجرؤ على القيام بأمور مختلفة لتكسري بها الروتين. 2- قولي نعم لممارسة العلاقة تتهرب النساء من ممارسة العلاقة بسبب التعب ومسؤولية المنزل الا ان تخصيص وقت لزوجك امر ضروري خاصةً وان الرجل يحب ان يشعر بأنك تهتمين به، تعشقينه كما انك ترغبين بقضاء وقت معه. 3- "ابدي رأيك بما يفعل" من الضروري اثناء او بعد ممارسة العلاقة ان تكوني صريحة مع زوجك وتبدي رأيك بما يفعل، ما تحبين وما لا يفرحك ويشعرك بالنشوة! لا تخجلي انه زوجك وهو ينتظر ردات الفعل هذه! 4- "قدّري ما يفعل وبرهني له ذلك" بالنسبة للرجال عمومًا، ان تكوني فرحة بكل ما يفعل هو الاهم بالنسبة له وهو ما يشعره انه رجل بكل ما للكلمة من معنى. من هنا نصيحة الخبراء لك ان تهتمي بزوجك، تعبري وتقدري اقل التفاصيل او المبادرات التي يفعلها.

شبكةعيونالإخبارية

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