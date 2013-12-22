ننشر حكاية الطالبة "سلمى" والأستاذ "عبده" على الدردشة بالفيس بوك!

تناقل الشباب على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة من محادثة على الدردشة الخاصة بالفيس بوك بين فتاة تدعى "سلمى" وشاب يدعى "عبده" وصفوهما بالطالبة والأستاذ في لفتة فكاهية حيث انتهت المحادثة برد فعل طريف جدا من الأستاذ عبده

الشباب تناقلوا المحادثة وسط كم من الضحكات والتعليقات الساخرة المصحوبة بالنكات!.

شبكةعيونالإخبارية

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