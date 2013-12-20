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بدء أولى جلسات محاكمة «جاسوس بورسعيد» السبت

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بدء أولى جلسات محاكمة «جاسوس بورسعيد» السبت بدء أولى جلسات محاكمة «جاسوس بورسعيد» السبت

تبدأ محكمة أمن الدولة العليا بالإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد محمد عبده العرباوي، اليوم، أولى جلسات محاكمة التجسس، المتهم فيها محمد علي عبدالباقي، مدير شركة شحن بميناء بورسعيد، والمعروف إعلاميًّا باسم «جاسوس بورسعيد»، والإسرائيليان بنيامين شاؤول وديفيد مائير، «هاربان»، فى القضية رقم 5530 لسنة 2013 كلي بورسعيد.

كانت التحقيقات كشفت سعي المتهم الأول للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحزب الله، للتجسس على ، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى يونيو 2013، ووجهت النيابة له تهمة التخابر مع دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بعد اتفاقه مع المتهمين الإسرائيليين على العمل لصالح الموساد، وإمدادهما بمعلومات عن القوات البحرية، وأسلوب العمل والرقابة والتفتيش والإجراءات الأمنية بمدينة بورسعيد، والسفن الأجنبية العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم سعى للتعاون مع الجيش السوري وحزب الله، عبر شبكة الإنترنت، مبديًا رغبته في تقديم معلومات إلى المخابرات السورية وحزب الله والمخابرات الإيرانية، بشأن عمليات تهريب الأسلحة إلى سوريا، وكذلك معلومات عن السوريين القادمين من تركيا والعناصر المسلحة المتجهة إلى سوريا بحرًا، وعن الأوضاع الأمنية والأحداث الداخلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأكدت التحقيقات أن المتهم حصل من المتهم الثاني على 5200 دولار، وتلقى وعدًَا بالحصول على 2000 دولا شهريًّا و5000 دولار، عن كل معلومة مهمة تمس الأمن القومي للبلاد، مقابل العمل مع المخابرات الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات.

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