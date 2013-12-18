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بالصور.. 7 أزياء نسائية تثير الرجال

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إن كنت تعتقدين بأن الأزياء الأنيقة والمثالية هي التى تجذب زوجك وتثيره، حان الوقت لتصححي معلوماتك من خلال تجربة نمط جديد للأزياء الأكثر إثارة بنظر الرجال.

سروال اليوجا: قد تستغربين من أن سروال اليوجا من أنماط الأزياء التى تثير الرجال لكن في الحقيقة رغم بساطته يعتبر من الأزياء التى تظهر مفاتن المرأة وتبرز أنوثتها.

التنانير الرصاصية اللون: تعتبر من الأزياء المثيرة بنظر الرجال لأنها تذكرهم بطالبات المدارس الفاتنات وتعيد لهم ذكريات شبابية محببة.

الفستان الأسود القصير: من الأزياء المحببة لدى الرجال لأنه يعطي المرأة المزيد من الأنوثة والأناقة.

السكيني جينز: من الأزياء التى تبرز انحناءات المرأة الجميلة لذلك فهو يثير الرجال.

الكعب العالي: يعشق الرجال رؤية المرأة وهي ترتدي الكعب العالي لأنه رمز للأنوثة والجمال.

الانجري: يعشق الرجال رؤية المرأة بالانجري المثير ويشوقهم أكثر إلى العلاقة الحميمية.

الجمبر: من الأزياء التى تظهر جمال قوام المرأة وتبرز النقاط الجذابة بجسدها.

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