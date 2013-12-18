بالصور.. 7 أزياء نسائية تثير الرجال
إن كنت تعتقدين بأن الأزياء الأنيقة والمثالية هي التى تجذب زوجك وتثيره، حان الوقت لتصححي معلوماتك من خلال تجربة نمط جديد للأزياء الأكثر إثارة بنظر الرجال.
سروال اليوجا: قد تستغربين من أن سروال اليوجا من أنماط الأزياء التى تثير الرجال لكن في الحقيقة رغم بساطته يعتبر من الأزياء التى تظهر مفاتن المرأة وتبرز أنوثتها.
التنانير الرصاصية اللون: تعتبر من الأزياء المثيرة بنظر الرجال لأنها تذكرهم بطالبات المدارس الفاتنات وتعيد لهم ذكريات شبابية محببة.
الفستان الأسود القصير: من الأزياء المحببة لدى الرجال لأنه يعطي المرأة المزيد من الأنوثة والأناقة.
السكيني جينز: من الأزياء التى تبرز انحناءات المرأة الجميلة لذلك فهو يثير الرجال.
الكعب العالي: يعشق الرجال رؤية المرأة وهي ترتدي الكعب العالي لأنه رمز للأنوثة والجمال.
الانجري: يعشق الرجال رؤية المرأة بالانجري المثير ويشوقهم أكثر إلى العلاقة الحميمية.
الجمبر: من الأزياء التى تظهر جمال قوام المرأة وتبرز النقاط الجذابة بجسدها.إعلان - Ads إعلان - Ads