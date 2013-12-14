جماهير الأهلي: لعنة عبد الظاهر سبب هزيمة الشياطين أمام جوانزو

اشتعلت المنتديات بالتعليقات الساخرة بعد هزيمة النادي الأهلي من فريق جوانزو الصيني بهدفين دون رد وظهوره بأداء سلبي دون أي شكل هجومي طوال التسعين دقيقة.

وأكد الكثير من مشجعي الفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن لعنة عبد الظاهر أصابت الأهلي خاصة أن الهزيمة جاءت غريبة ولا تعكس أداء الفريقين بالملعب.

وقال نشطاء "فيس بوك" أن ما حدث هو ذنب اللاعب الذي تم إيقافه بعد رفعه شارة رابعة في نهائي بطولة أفريقيا للأندية بعد إحرازه هدف الأهلي الثاني في مباراة الأهلي أمام أورلاندو الجنوب إفريقي.

شبكةعيونالإخبارية

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