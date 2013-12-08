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"رابعة" تفضح أبوتريكة فى المغرب

  • رياضة
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"رابعة" تفضح أبوتريكة فى المغرب "رابعة" تفضح أبوتريكة فى المغرب

أبدى عدد من النشطاء، استياءهم الشديد من محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي بسبب صورة تجمعه بإحدى المعجبات في المغرب وهى تحمل علامة رابعة التابعة لجماعة الإخوان.

المثير في الأمر أن اللاعب أكد أكثر من مرة عدم اهتمامه بالسياسة رافضًا الإفصاح عن انتمائه السياسى، إلا أن تلك الصورة تؤكد العديد من الشكوك حول دعمه للجماعة المحظورة.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب محمد أبوتريكة يساند جماعة الإخوان هو وأسرته، ما أثار حوله العديد من علامات الاستفهام الفترات الأخيرة، ولعل أبرزها التبرع بخمسة محولات كهربائية لاعتصام رابعة العدوية قبل فضه في 14 أغسطس الماضى، بالإضافة إلى واقعة التعدى على أحد ضباط الجيش في المطار ووصفه بقاتل المواطنين في إشارة إلى الإخوان فضلًا عن عدم مصافحة وزير الرياضة طاهر أبو زيد أثناء مراسم تسلم ميداليات نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وليست واقعة رابعة هي الأولى في الأهلي، بل إن أحمد عبد الظاهر رفع شارة رابعة عقب إحراز الهدف الثانى لفريقه في مباراة إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام فريق أورلاندو برايتس الجنوب أفريقي، ما أثار استياء المسئولين وعرضه لعقوبة البيع والحرمان من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب.

يذكر أن أبوتريكة يتواجد حاليًا بدولة المغرب للمشاركة مع فريق النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية، والتي من المقرر أن تنطلق في الحادى عشر من ديسمبر الجارى.

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