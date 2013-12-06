إعلان «الطوارئ» في عدة ولايات أمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت حالة الطوارئ في العديد من الولايات الأمريكية بسبب سوء الطقس وهطول كميات كبيرة من الجليد، وذلك بعد تأثر ولايات أوكلاهوما، وأركانساس، وتينيسي، بشدة بالأحوال الجوية.

واضطرت السلطات في الكثير من المناطق إلى إغلاق المدارس، كما حذرت الهيئة القومية لخدمات الطقس من تجمع السحب الباردة القادمة من القطب الشمالي، ما قد يؤدي إلى عواصف ثلجية.وذكرت شركة «أوكور» لإمدادات الطاقة أن التيار الكهربي انقطع في دالاس وتكساس عن أكثر من 230 ألف مواطن.وينجم عن الأحوال الجوية السيئة في الولايات المتحدة انقطاع للتيار على نطاق واسع، نظرًا لمرور خطوط الكهرباء بصورة سطحية فوق الأرض غالبًا، ما يعني تأثرها بالأحوال الجوية السيئة، خاصة عندما تؤدي العواصف إلى سقوط الأشجار فوق الأسلاك وتتهاوى الأعمدة.ولقي شخص في أركانساس حتفه عندما سقطت شجرة فوق سيارة مهيأة للسكنى كان بداخلها.وتسببت حالة الطقس السيئ في مشاكل جمة للمسافرين داخل الولايات المتحدة، حيث يكافح قادة السيارات بصعوبة للسير في الشوارع التي اكتست بالجليد.وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن حوالي 1200 رحلة جوية ألغيت لاضطرار السلطات الإبقاء على الطائرات في مدارجها على الأرض بسبب حالة الطقس.