محمد بركات يفتح النار على ابو تريكة بسبب رابعة

هاجم محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، تصرفات ثنائي فريق الأهلي أحمد عبدالظاهر ومحمد أبوتريكة، في نهائي دوري الأبطال أمام أورلاندو الجنوب إفريقي، حيث قال في تصريحات لبرنامج "كورة وبس" مع الإعلامي وائل رياض "شيتوس" إنه لا يجوز خلط الرياضة بالسياسة داخل الملعب، وقال: "أنا رفعت صباع واحد فى ماتش الزمالك الدنيا اتقلبت عليا، تقوم أنت رافع أربع صوابع". وأضاف "الزئبقي" أن قرار اعتزال محمد أبوتريكة خاص به، مشيرًا إلى أنه تحدث معه أكثر من مرة، مطالبًا بعدم الاستعجال، لأنه ما زال قادرا على العطاء داخل الملعب، وكشف أن "الماجيكو" أكد له أن مونديال الأندية سيكون الحدث الأخير له في الملاعب، كما أنه يرى أن وائل جمعة صخرة دفاع الفريق قادر على البقاء فى الملعب حتى نهاية الموسم الحالى. وأشاد بتعيين شوقي غريب وحسام البدري في منصبي المدير الفنى للمنتخب الوطني والأوليمبي، مؤكدًا أن غريب يتمتع بقدرات إدارية إلى جانب تميزه فى عالم التدريب، كما أن حسام البدرى قادر على إخراج جيل رائع، وعلق مازحًا "خايف إن الجيل يطلع مش بيضحك خالص". كما وجه التهنئة لزميله أحمد حسن "الصقر" قائد منتخب مصر والزمالك على توليه منصب مدير المنتخب الوطني، حيث قال تاريخ حسن يؤهله لأن يبدأ مشوارًا كبيرًا فى منصبه الجديد.

شبكةعيونالإخبارية

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