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إيقاف أحمد عبد الظاهر عام دوليًا و3 أشهر محليًا بسبب شارة "رابعة"

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إيقاف أحمد عبد الظاهر عام دوليًا و3 أشهر محليًا بسبب شارة "رابعة" إيقاف أحمد عبد الظاهر عام دوليًا و3 أشهر محليًا بسبب شارة "رابعة"

فيتو

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصرى، إيقاف أحمد عبد الظاهر، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، ثلاثة أشهر عن اللعب محليًا وإيقافه عن المشاركة مع الوطنى لمدة عام كامل اعتبارًا من تاريخ رفعه شارة رابعة خلال مبارة النهائى الأفريقى في العاشر من نوفمبر الماضى.

ويتضمن القرار أنه يحق للاعب أن يطعن على قرارات لجنة التظلمات في خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار القرارات.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن عن معاقبة اللاعب بعرضه للبيع وحرمانه من اللعب في مونديال الأندية، وتجميد مكافآت الفوز ببطولة أفريقيا، بسبب رفعه شارة رابعة في مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي.

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