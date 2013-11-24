يو اس إيه توداي الأمريكية :مصر لم تتحمل تدخل أردوغان في شئونها الداخلية

علقت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية على قرار السلطات المصرية الجديدة بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من خلال طرد السفير التركي واستدعاء السفير المصري، قائلة: "إن مصر لم تعد تتحمل تدخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الشأن المصري، وهو ما دعا القيادة الجديدة المدعومة من الجيش بالتكشير عن أنيابها وإظهار سخطها التام."

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أخطر تصعيد في التوترات القائمة بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي" المنحدر من جماعة الإخوان المحظورة بحكم القانون.

وتوقعت الصحيفة أن يكون مواصلة "أردوغان" لنهجه المعادي لإدراة الشعب المصري هو الطريق ربما لقطع العلاقات تماما مع تركيا وعودتها كما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك".

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المصري المفاجئ أتى ردا قويا على تجديد "أردوغان" اول أمس إنتقاده للقيادة المصرية الجديدة ورفض محاكمة "مرسي" ودعوة المصريين للتمرد المسلح ضد الجيش.

شبكةعيونالإخبارية

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