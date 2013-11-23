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ارتفاع ضحايا الغارات الجوية على حلب وريفها بسوريا إلى 29 شخصا

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ارتفاع ضحايا الغارات الجوية على حلب وريفها بسوريا إلى 29 شخصا ارتفاع ضحايا الغارات الجوية على حلب وريفها بسوريا إلى 29 شخصا

أفادت تقارير إخبارية اليوم (السبت) بارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية على مدينة حلب وريفها فى سوريا إلى 29 شخصا.

ذكرت ذلك قناة (العربية) دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الطيران الحربى السورى كثف من غاراته على مناطق عدة فى ريف العاصمة دمشق بالتزامن مع استمرار الاشتباكات فى منطقة القلمون الاستراتيجية....فى حيت أفادت لجان التنسيق السورية بأن حصيلة قتلى أمس الجمعة بسبب أعمال العنف بلغت 63 على الأقل معظمهم فى دمشق وريفها وحمص.

يذكر أن سوريا تشهد صراعا مسلحا بين والمعارضة منذ شهر مارس من عام 2011، ووفقا لتقديرات مختلفة فقد وصل عدد الضحايا خلال هذه الفترة إلى نحو 100 ألف شخص.

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مصر 365

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