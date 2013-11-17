سُمية: خالد يوسف أجبرني على مشاهد تخدش الحياء

أكدت الفنانة سُمية الخشاب أنها لا تسعى على الإطلاق وراء جمع المال وأنها تفكر كثيراً قبل أن تتخذ أي قرار يتعلق بمسارها الفني لأنها تهتم كثيرا بالمضمون الهادف.

وأشارت الفنانة سُمية الخشاب إلى أنها دقيقة للغاية في اختيار أدوارها ولم تتعجل لتشارك في عمل فني ناجح مثل مسلسل كيد النساء ومسلسل وادي الملوك، مؤكدة أن مصر تتعرض إلى إفلاس فكري كبير وهو ما يجعلها لا تقبل أي عمل بسهولة.

وقالت إن الظروف التي تعرضت لها مصر أجلت العديد من الأعمال الفنية بسبب المضايقات التي تعرضت لها الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة.

وقالت الخشاب أن هناك العديد من النجوم في عالم الفن المصري، لكن الفنانة إلهام شاهين تعتبر من أكثر الفنانات تميزاً من وجهة نظرها، ووصفت سمية الخشاب فيفي عبده بالفنانة الجميلة جدا.

وأكدت الفنانة سُمية الخشاب في حوار خاص مع برنامج "قُصر الكلام" الذي تُقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة "MBC مصر"، أن المخرج خالد بوسف أجبرها على القيام بمشاهد تخدش حياء الجمهور في أفلام "حين ميسرة" و "الريس طلعت عمر حرب"، وقالت أن المخرج خالد يوسف خسر كثيراً بسبب عدم مشاركتها في أعماله الأخيرة.

وأضافت سمية أنه لا يوجد فضل من جانبه عليها، وهناك تكامل في الأدوار يحقق النجاح لجميع الأطراف، موضحة أنها لا تمانع في المشاركة في أعمال تتصف بالإثارة إذا كانت في سياق العمل الدرامي أو السينمائي.

وقالت سُمية إنها إنسانة كسلانة بطبعها، والكسل تسبب في خسارتها للعديد من الأعمال الدرامية والغنائية بالإضافة إلى إصابتها بمرض ساعد على زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها ترى نفسها مغنية ناجحة، ووصفت ألبومها الغنائي بالناجح.

وأكدت الخشاب أنها أصابت عندما انتخبت المرشح السابق أحمد شفيق، وقالت أن شفيق أتخذ القرار الصحيح بسفره إلى الأمارات لأن الظروف في عصر الإأخوان لم تكن تسمح لأحد بالاستمرار في مصر، وأكدت سُمية أنها لم تدعم جماعة الأخوان المسلمين على الإطلاق.

شبكةعيونالإخبارية

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