أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير

سُمية: خالد يوسف أجبرني على مشاهد تخدش الحياء

Google+ Print
سُمية: خالد يوسف أجبرني على مشاهد تخدش الحياء سُمية: خالد يوسف أجبرني على مشاهد تخدش الحياء

أكدت الفنانة سُمية الخشاب أنها لا تسعى على الإطلاق وراء جمع المال وأنها تفكر كثيراً قبل أن تتخذ أي قرار يتعلق بمسارها الفني لأنها تهتم كثيرا بالمضمون الهادف.
وأشارت الفنانة سُمية الخشاب إلى أنها دقيقة للغاية في اختيار أدوارها ولم تتعجل لتشارك في عمل فني ناجح مثل مسلسل كيد النساء ومسلسل وادي الملوك، مؤكدة أن تتعرض إلى إفلاس فكري كبير وهو ما يجعلها لا تقبل أي عمل بسهولة.
وقالت إن الظروف التي تعرضت لها مصر أجلت العديد من الأعمال الفنية بسبب المضايقات التي تعرضت لها الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة.
وقالت الخشاب أن هناك العديد من النجوم في عالم الفن المصري، لكن الفنانة إلهام شاهين تعتبر من أكثر الفنانات تميزاً من وجهة نظرها، ووصفت سمية الخشاب فيفي عبده بالفنانة الجميلة جدا.
وأكدت الفنانة سُمية الخشاب في حوار خاص مع برنامج "قُصر الكلام" الذي تُقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة "MBC مصر"، أن المخرج خالد بوسف أجبرها على القيام بمشاهد تخدش حياء الجمهور في أفلام "حين ميسرة" و "الريس طلعت عمر حرب"، وقالت أن المخرج خالد يوسف خسر كثيراً بسبب عدم مشاركتها في أعماله الأخيرة.
وأضافت سمية أنه لا يوجد فضل من جانبه عليها، وهناك تكامل في الأدوار يحقق النجاح لجميع الأطراف، موضحة أنها لا تمانع في المشاركة في أعمال تتصف بالإثارة إذا كانت في سياق العمل الدرامي أو السينمائي.
وقالت سُمية إنها إنسانة كسلانة بطبعها، والكسل تسبب في خسارتها للعديد من الأعمال الدرامية والغنائية بالإضافة إلى إصابتها بمرض ساعد على زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها ترى نفسها مغنية ناجحة، ووصفت ألبومها الغنائي بالناجح.
وأكدت الخشاب أنها أصابت عندما انتخبت المرشح السابق أحمد شفيق، وقالت أن شفيق أتخذ القرار الصحيح بسفره إلى الأمارات لأن الظروف في عصر الإأخوان لم تكن تسمح لأحد بالاستمرار في مصر، وأكدت سُمية أنها لم تدعم جماعة الأخوان المسلمين على الإطلاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه