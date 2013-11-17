أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

أزمة في الأهلي بسبب تدريب ”عبد الظاهر”

  • رياضة
  • 2
Google+ Print
أزمة في الأهلي بسبب تدريب ”عبد الظاهر” أزمة في الأهلي بسبب تدريب ”عبد الظاهر”

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي بسبب تدريب أحمد عبد الظاهر عقب عودة الفريق إلى تدريباته الاثنين المقبل.
ولم تستقر لجنة الكرة والجهاز الفني للنادي على تدريب عبد الظاهر مع باقي اللاعبين من عدمه.
ويبدو أن هناك اتجاهًا داخل لجنة الكرة لتدريب اللاعب منفردًا بعيدًا عن اللاعبين، حيث تري اللجنة إبعاد اللاعب عن باقي اللاعبين منعًا للاحتكاك، فيما يسود اتجاه آخر بعودته إلى التدريبات بشكل عادي وغلق الأمر تمامًا.
ولكن الأقرب أن ترضخ اللجنة بتدريب اللاعب مع الفريق خشية من عقوبات الفيفا.
جدير بالذكر أن الأهلي عاقب أحمد عبد الظاهر مؤخرًا بعرضه للبيع، وحرمانه من المشاركة في مونديال الأندية وحرمانه من مكافأة بطولة إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي

أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة

«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة

«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة