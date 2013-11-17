أزمة في الأهلي بسبب تدريب ”عبد الظاهر”

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي بسبب تدريب أحمد عبد الظاهر عقب عودة الفريق إلى تدريباته الاثنين المقبل.

ولم تستقر لجنة الكرة والجهاز الفني للنادي على تدريب عبد الظاهر مع باقي اللاعبين من عدمه.

ويبدو أن هناك اتجاهًا داخل لجنة الكرة لتدريب اللاعب منفردًا بعيدًا عن اللاعبين، حيث تري اللجنة إبعاد اللاعب عن باقي اللاعبين منعًا للاحتكاك، فيما يسود اتجاه آخر بعودته إلى التدريبات بشكل عادي وغلق الأمر تمامًا.

ولكن الأقرب أن ترضخ اللجنة بتدريب اللاعب مع الفريق خشية من عقوبات الفيفا.

جدير بالذكر أن الأهلي عاقب أحمد عبد الظاهر مؤخرًا بعرضه للبيع، وحرمانه من المشاركة في مونديال الأندية وحرمانه من مكافأة بطولة إفريقيا.

شبكةعيونالإخبارية

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