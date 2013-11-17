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بالصور... ابنة نانسي عجرم عارضة أزياء محترفة

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تطبيقاً للمثل القائل «ابن الوز عوام» يبدو أن ميلا ابنة النجمة اللبنانية نانسي عجرم ورثت من والدتها حب النجومية.

نبيل عجرم شقيق الفنانة نشر صورة لابنة الأخيرة تتقمص فيها شخصية عارضة الأزياء، حيث ترتدي فستان باللونين الأسود والبمبمي وتستعرض فيها ميلا أناقتها بطريقة أشبه بالنجوم.

الصورة دفعت بعض محبي نانسي إلى التساؤل عن إمكانية إقحام ابنتها عالم الشهرة والنجومية من باب عرض أزياء الأطفال، وهو المجال الذي غالبا ما يدخله أطفال كثير من نجوم العالم.

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