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منة شلبي تثير الفزع في منطقة الدقي بسرعتها الجنونية

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منة شلبي تثير الفزع في منطقة الدقي بسرعتها الجنونية منة شلبي تثير الفزع في منطقة الدقي بسرعتها الجنونية

أغضبت الفنانة المصرية منة شلبي المارة، أول أمس، الجمعة، بشارع إيران بمنطقة الدقي، حيث كانت تقود سيارتها الـ«بي إم دبليو» بسرعة جنونية، ولم تلتفت لصراخ من يسيرون بالشارع.

المارة الموجودون بالشارع قالوا إن منة تجاهلت صراخهم، وظهرت بلوكها الجديد، ولم تلتفت لأحد عندما أخبروها أن الشارع مأهول بالأطفال، ولم تكتف بذلك، لكنها بعد أن تقدمت بالسيارة، عادت من جديد إلى الخلف وبنفس السرعة، وسارت في الاتجاه الذي عادت منه، وكادت أن تصدم عدد من السيارات المتراصة على جانب الشارع.

ورغم أن الشهود أكدوا أنها منة إلا أننا لا نعرف إلى الآن ما إذا كانت هي بالفعل منة شلبي أم أنها أخرى تشبهها؟

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