صوّتي للنجمة صاحبة أجمل عيون

للعيون لغة راقية وساحرة، تنقلك إلى عالم الجمال والجاذبيّة. ولكلّ واحدة منّا نافذة جماليّة خاصّة تميّزها عن الأخرى، فكيف بالنجمات اللواتي يبرزن جمال عيونهنّ بالمكياج والاهتمام الدائم.

ومن برأيك صاحبة أجمل عيون من بين النجمات المذكورات أدناه ؟

صوّتي للنجمة صاحبة العيون الأجمل.

Julia Roberts Christina Aguilera angelina jolie Mahlaga Gabri توبا بويوكوستن (لميس) نورجول يشيلجاي (ياسمين) هيفا وهبي نانسي عجرم أمل العوضي راني موكرجي يسرا اللوزي ميساء مغربي



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