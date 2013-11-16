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صوّتي للنجمة صاحبة أجمل عيون

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للعيون لغة راقية وساحرة، تنقلك إلى عالم الجمال والجاذبيّة. ولكلّ واحدة منّا نافذة جماليّة خاصّة تميّزها عن الأخرى، فكيف بالنجمات اللواتي يبرزن جمال عيونهنّ بالمكياج والاهتمام الدائم.
ومن برأيك صاحبة أجمل من بين النجمات المذكورات أدناه ؟
صوّتي للنجمة صاحبة العيون الأجمل.

 
Julia Roberts   Christina Aguilera

 

 

 

     
 
angelina jolie   Mahlaga Gabri

 

 

 

     
 
توبا بويوكوستن (لميس)   نورجول يشيلجاي (ياسمين)

 

 

 

     
 
هيفا وهبي   نانسي عجرم

 

 

 

     
 
أمل العوضي   راني موكرجي

 

 

 

     
 
يسرا اللوزي   ميساء مغربي

 

 

 

     


تابعي هذا الألبوم للمزيد من الجميلات صاحبة العيون اللافتة.

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سيدتي

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