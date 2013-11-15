"عبد الظاهر" يطالب بحمايته من جماهير الأهلي

تمسك أحمد عبد الظاهر، مهاجم الأهلي، بتأمينه داخل النادي وخارجه خوفا من بطش جماهير الفريق الغاضبة من واقعة تلويحه بـ"شارة رابعة" عقب احتفاله بهدفه الثانى في شباك اورلاندو الجنوب أفريقى في نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت "فيتو" أن عبد الظاهر الذي رحب بالعودة لتدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل - رغم صدور قرار بيعه - طالب بضرورة تأمينه من الهتافات المسيئة من قبل أعضاء النادي وجماهيره داخل وخارج فرع الجزيرة، تجنبًا للاحتكاك مع أحدهم بسبب واقعته الشهيرة.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن عبد الظاهر طالب بضرورة المحافظة عليه خلال الفترة التي يتواجد بها داخل تدريبات الفريق تمهيدًا للرحيل عن القلعة الحمراء في ظل العروض التي وصلته بعد إصدار قرار بيعه.

جدير بالذكر أن عبد الظاهر تعرض لهتافات مسيئة من قبل أعضاء النادي الأهلي فرع الجزيرة عصر الثلاثاء الماضى في أول ظهور له بعد واقعة "شارة رابعة" وكان أبرزها "خلى قطر تنفعك يا بتاع رابعة"، وهو ما دفع اللاعب للرحيل مباشرة عن النادي تجنبًا للدخول في صدام مع أعضاء القلعة الحمراء.

شبكةعيونالإخبارية

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