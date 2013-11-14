بالفيديو..كوبرى محمد صلاح حديث مواقع الرياضة العالمية

ألقت وسائل الإعلام العالمية الضوء على المهارات الفنية الفائقة، التى يتمتع بها محمد صلاح، صانع ألعاب المنتخب الوطنى، ونادى بازل السويسرى، والتى استخدمها خلال المباراة التى جمعت بين فريقى بازل وتوجن، فى بطولة كأس سويسرا.

وأبرز موقعا "101great goals"، و"voetbaltube"، المهارة الفنية التى استخدمها محمد صلاح للمرور من لاعب توجن، خلال المباراة التى شهدت استعادة "بيكاسو المصرى" لذاكرة التهديف.

جدير بالذكر أن مباراة بازل وتوجن، انتهت بفوز "رفاق" محمد صلاح، بنتيجة 31.

شبكةعيونالإخبارية

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