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عبدالظاهر يعتذر ويكشف السبب وراء إشارة رابعة في المباراة

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عبدالظاهر يعتذر ويكشف السبب وراء إشارة رابعة في المباراة عبدالظاهر يعتذر ويكشف السبب وراء إشارة رابعة في المباراة

أكد محمد شيحة، وكيل أعمال أعمال الاعب أحمد عبد الظاهر، أن "أحمد" يجهز الآن اعتذار رسمياً لإدارة نادى الأهلى وجمهوره، ويؤكد أنه لا يقصد الإساءة بأى شكل من الأشكال للنادى بإشارته لـ"رابعة" في نهائي بطولة إفريقيا.
وأضاف"شيحة" أثناء مداخلة هاتفية لـ برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" اليوم الإثنيننن أن "عبدالظاهر" يؤكد أنه كان يقصد من الإشارة أحد أقاربه، الذى استشهد فى فض الاعتصام، ولم يكن يقصد الإساة لمصر أو للنادى الأهلي.
كما قال عبدالظاهر إن معترف أن هناك خطأ ويستحق العقوبة أو الغرامة، كما رحب "الإبراشى" بشجاعة عبدالظاهر على الاعتذار، قائلا: "لا نريد ذبح لاعبينا".

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