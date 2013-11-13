ما الذي يجمع نانسي عجرم بـ"غاندي"؟

تمتلك النجمة نانسي عجرم نظرة خاصة إلى الحياة، فهي كأي إنسان عادي اختبرت مختلف المشاعر الإنسانية من حزن وفرح وغضب وحب وغيرها من الحالات التي تختصر الكيان الإنساني، فهي الأم والابنة والزوجة والشقيقة والفنانة والنجمة والصديقة، كلّها أمور جعلتها تمتلك فلسفتها الخاصة تجاه الحياة الإنسانية. نانسي عجرم التي تحرص دومًا على مشاركة معجبيها نظرتها إلى الحياة وإلى المعايير الأخلاقية التي يجب أن يتسم بها المرء في حياته اليومية، نشرت مقولة للزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند غاندي يقول فيها: "العديد من الناس، وخصوصًا الجهلة منهم، يريدون معاقبتك على قولك الحقيقة، وعلى صراحتك، ولكونك تعبّر عن ذاتك. لا تعتذر أبدًا لكونك شخصًا صريحًا وحقيقيًا... إذا كنت على حقّ وتدرك ذلك فتكلم بما يمليه عليك عقلك، حتى لو كنت الشخص الأقل شأنًا في هذا العالم، فالحقيقة تبقى حقيقة". هذا القول الذي اقتبسته النجمة اللبنانية من جمل غاندي الشهيرة لاقى استحسان المعجبين الذين ضمّوا صوتهم إلى صوت نجمتهم المفضّلة التي طالبت الجميع بدورها بأن يقولوا دومًا الحقيقة. ولم نعلم ما إذا كانت صاحبة أغنية " حكايات الدني" تريد توجيه رسالة إلى أحد الأشخاص من خلال هذا الاقتباس، أو مجرد مقولة أحبّت أن تشاركها بكل بساطة مع المعجبين وتحثّهم على قول الحقيقة.

شبكةعيونالإخبارية

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