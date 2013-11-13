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أول ظهور لأحمد عزمي بعد خروجه من السجن

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أول ظهور لأحمد عزمي بعد خروجه من السجن أول ظهور لأحمد عزمي بعد خروجه من السجن

في أول ظهور له بعد اتهامه بتعاطي المخدرات، حضر الفنان المصري أحمد عزمي حفل عيد ميلاد الفنانة الصاعدة نهى عادل، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين.
عزمي حرص على الحضور لتهنئة نهى بعيد ميلادها، وقدم لها هدية، حيث تشاركه الفنانة بطولة فيلمه الجديد «شكة دبوس».
يُذكر أن عزمي أتهم من قبل بحيازة المخدرات، بعد أن تم ضبطه في فيلا شرم الشيخ.

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