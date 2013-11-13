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أحمد عبد الظاهر للإخوان المسلمين أسفل منزله: انتوا فوق رأسى

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أحمد عبد الظاهر للإخوان المسلمين أسفل منزله: انتوا فوق رأسى أحمد عبد الظاهر للإخوان المسلمين أسفل منزله: انتوا فوق رأسى

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك صورة للاعب الأهلى أحمد عبد الظاهر واقفا فى شرفة منزله أثناء مظاهرات الإخوان المسلمين أسفله بمدينة نصر، مرددين هتافات: "سمع هس.. مافيش كلام.. عبد الظاهر.. تعظيم سلام"، ليرد عليهم اللاعب " كلكم فوق رأسى".
يذكر أن عبد الظاهر كان قد قام بعمل إشارة رابعة بأصابعه عقب تسجيله هدفا للأهلي في مرمى أورلاندو في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الأمر الذى تسبب فى صدور قرار من مجلس إدارة النادى الأهلى بمنعه من خوض بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب وعرضه للبيع.

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