عرض قطري لشراء عبدالظاهر

قدّم تامر النحاس، وكيل اللاعبين – المعروف بانتمائه إلى جماعة الإخوان المحظورة - أكثر من عرض احترافيّ في عدد من الأندية القطرية، لمهاجم النادي الأهلي، أحمد عبد الظاهر، للانتقال لأحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بإيقاف اللاعب، وعرضه للبيع، على خلفية تلويحه بإشارة "رابعة العدوية" – التي ترفعها جماعة الإخوان المحظورة في تظاهراتها، وأعمال العنف التي تمارسها في الشارع المصري – عقب إحرازه الهدف الثاني للأهلي، خلال نهائي دوري الأبطال أمام أورلاندو الجنوب إفريقي، وقد أبدى اللاعب – بعد طرده من القلعة الحمراء - موافقته المبدئية على اللعب في قطر.

يذكر أن النحاس، وعبد الظاهر، تربطهما علاقة قوية، حيث كانا يتواجدان دائما في اعتصامي رابعة والنهضة، المؤيدين لجماعة الإخوان المحظورة، بعد عزل "محمد مرسي"، كما أن هذه العروض ليست غريبة أيضاً على السياق الذي تتبناه "قطر" – الإمارة النفطية الصغيرة – تجاه مصر وشعبها وثورتها.

شبكةعيونالإخبارية

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