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ميدو تعليقا على رفض ابو تريكة استلام الميدالية من وزير الرياضة

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ميدو تعليقا على رفض ابو تريكة استلام الميدالية من وزير الرياضة ميدو تعليقا على رفض ابو تريكة استلام الميدالية من وزير الرياضة

طالب أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، بمعاقبة أبو تريكة لاعب النادى الأهلى، لرفضه استلام الميدالية من وزير الرياضة، كما أتهمه باللهث وراء عائله مبارك، قائلا: "يجب معاقبة أبوتريكة الذي رفض تسلم الميدالية من وزير الرياضة في نفس الوقت الذي كان يلهث فيه خلف عائلة مبارك كي يقابلهم حتى ولو دقيقة".
و أضاف ميدو قائلا: "أبو تريكة مازال يتبع تعليمات المرشد ويضرب بمبادئ النادي الأهلي عرض الحائط..وهذه ليست المرة الأولى".
وأوضح ميدو عبر تغريده له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الإتحاد الإيطالي عاقب أوزفالدو نجم روما السابق لرفضه تسلم ميدالية نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي، مضيفا قائلا: "هكذا تدار كرة القدم".

يجب معاقبة أبوتريكة الذي رفض تسلم الميدالية من وزير الرياضة في نفس الوقت الذي كان يلهس فيه خلف عائلة مبارك كي يقابلهم حتى ولو دقيقة!! أبوتريكة مازال يتبع تعليمات المرشد ويضرب بمبادئ النادي الأهلي عرض الحائط..وهذه ليست المرة الاولى

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