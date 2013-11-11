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السر وراء رفع أحمد عبد الظاهر لعلامة رابعة!!

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السر وراء رفع أحمد عبد الظاهر لعلامة رابعة!! السر وراء رفع أحمد عبد الظاهر لعلامة رابعة!!

فيتو - عبد العزيز محمود

علمت هريدي نيوز من مصدر فشار أن لاعب الأهلي أحمد عبد الظاهر قام برفع إشارة رابعة في نهائي بطولة أفريقيا بعد اتصال سري جرى بين المعزول محمد مرسي واللاعب أحمد عبد الظاهر اتفقا خلاله على أن يقوم اللاعب برفع إشارة رابعة بعد إحرازه لأي هدف في مباراة نهائي بطولة أفريقيا حتى ينكد على المصريين فرحة فوز الأهلي ببطولة أفريقيا والانتقام من الجماهير التي ثارت عليه في 30 يونيو، مقابل وعد من المعزول بعد عودته إلى الحكم مرة أخرى والانتصار على الانقلابيين كما زعم المعزول في اتصاله مع أحمد عبد الظاهر بأنه سيتم تعيينه في مركز مرموق في إدارة النادي الأهلي أو باتحاد الكرة أو حتى منصب وزير الرياضة إذا أراد اللاعب، وهو العرض الذي سال له لعاب أحمد عبد الظاهر وسعى لتحقيقه وبعد أن نفذ الجزء الذي يخصه ينتظر أن يوفي المعزول بوعده ويحقق أحلام اللاعب.

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