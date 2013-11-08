الأهلي يطرح تذاكر نهائي إفريقيا

أكد محمد مرجان، نائب المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ومدير مقر الجزيرة، أنه سيتم طرح تذاكر النهائي الإفريقي على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم، وغدا، وبعد غد، بفرعي الجزيرة ومدينة نصر للقضاء على ظاهرة السوق السوداء نهائيا وحتى تستطيع الجماهير الحصول على التذاكر من منافذ البيع التي خصصها الأهلي وعدم ترك أي فرصة لمن يسعون لاستخدام السوق السوداء.

والجدير بالذكر أن الجهات الأمنية حددت للنادي الأهلي حضور 20 ألف متفرج فقط للنهائي الإفريقى يوم الأحد القادم بملعب المقاولون العرب، حيث سيتم طرح 18 ألف و700 تذكرة فقط في الأسواق، بينما تكون هناك 1300 دعوة خاصة بالاتحاد الإفريقي والشركة الراعية والمسؤولين في الأهلي والإعلاميين وبعض الشخصيات البارزة التي ستحضر المباراة.

شبكةعيونالإخبارية

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