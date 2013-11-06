إتفرج ياسلام علي صافيناز وأمها ‎

ربما فضلت هذه المرة الراقصة صافيناز أن تجذب الأضواء بشكل مختلف، فقد اصطحبت معها والدتها في افتتاح إحدى "الكافيهات" الجديدة بالقاهرة.

الراقصة التي حققت شهرة واسعة خلال الربع الأخير من العام الحالي، ظهرت برفقة والدتها في حفل ضم أيضا المطربة بوسي، وقد قدمت فقرة من الرقص الشرقي خلال الحفل.

صافيناز حرصت خلال الفترة الأخيرة على استثمار شهرتها التي اكتسبتها من ظهورها بفيلم "القشاش"، وقد ظهرت في أكثر من لقاء صحفي مع العديد من المجلات والمواقع الإلكترونية الفنية.

ويأتي ظهور صافيناز مع والدتها مؤخرا استكمالا لما تفعله الراقصة الشابة من الانتشار واستثمار النجاح، وبالفعل نجحت في جذب الانتباه إليها.

الشهرة الواسعة التي حققتها صافيناز لم تستفد منها بمفردها، بعدما نجح فيلم "القشاش" في حصد العديد من الملايين منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي.

ويعتبر كثيرون أن الفيديو الذي ظهرت خلاله صافيناز، واستخدمته الشركة المنتجة لفيلم "القشاش" في الدعاية لفيلمها الجديد، كان سببا مباشرا في اتجاه الكثيرين لدور العرض لمتابعة تلك الموهبة الراقصة الجديدة.

الراقصة الروسية ذات الأصول الأرمينية رقصت على أنغام أغنية الراحل وديع الصافي "على رمش عيونها"، وحققت تلك الرقصة عدد مشاهدات هائل عبر موقع YouTube، ربما أكثر من الأغنية الأصلية!

والجدير بالذكر أن صافيناز كانت قد بزغ نجمها من خلال قناة "دلع" الفضائية، والتي تم اتهام مالكتها بإدارة أعمال منافية للآداب عبر القناة، قبل أن تتم تبرئتها

شبكةعيونالإخبارية

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