عاجل..التلفزيون المصري يتعاقد مع باسم يوسف لتقديم البرنامج

مفاجأة من العيار الثقيل اعلنت عنها مصادر داخل ماسبيرو للبشاير ، بقولها ان رئيس التلفزيون المصري قرر التعاقد مع باسم يوسف لتقديم برنامجه على القناة الاولى والفضائية المصرية .

واوضحت المصادر ان سبب ذلك يرجع الى دحض اى شائعات تقول بان الحكومة المصرية ضد حرية الراى والتعبير ، والتاكيد على انها تناصر الاعلام بكل اشكاله .

واكدت المصادر ان مسئولى ماسبيرو اوضحوا ان برنامج باسم يوسف مكسب كبيبر لانه سوف يوفر لماسبيرو ملايين الجنيهات بسبب كم الاعلانات الهائل الذى سوف يحققه البرنامج، مما يساهم فى التخفيف من ديون ماسبيرو .

شبكةعيونالإخبارية

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