أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير

فيفي عبده ترقص في حب مصر

Google+ Print
فيفي عبده ترقص في حب مصر فيفي عبده ترقص في حب مصر

خطفت الراقصة المصرية فيفي عبده الأضواء خلال حضور فعاليات مهرجان  «سلام من » التي أقيمت في منطقة سهل حشيش في مدينة الغردقة، حيث شاركت الفنان هاني رمزي الرقص بالعصا.
أما مفاجأة المهرجان فهو رقص الفنانة لبنى عبد العزيز على الأنغام الشعبية، وذلك خلال الفقرة التي أقيمت أمام باب الفندق الذي أقيم فيه الاحتفال.
وشارك في الفعالية عدد كبير من الفنانين منهم سميحة أيوب والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن وشيري عادل وبشرى وكريم فهمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط