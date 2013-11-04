فيفي عبده ترقص في حب مصر

خطفت الراقصة المصرية فيفي عبده الأضواء خلال حضور فعاليات مهرجان «سلام من مصر» التي أقيمت في منطقة سهل حشيش في مدينة الغردقة، حيث شاركت الفنان هاني رمزي الرقص بالعصا.

أما مفاجأة المهرجان فهو رقص الفنانة لبنى عبد العزيز على الأنغام الشعبية، وذلك خلال الفقرة التي أقيمت أمام باب الفندق الذي أقيم فيه الاحتفال.

وشارك في الفعالية عدد كبير من الفنانين منهم سميحة أيوب والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن وشيري عادل وبشرى وكريم فهمي.

شبكةعيونالإخبارية

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