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فنانون مصريون من قصر الإمارات:الله عليك يا سيسي بكرة هتبقى رئيسي

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فنانون مصريون من قصر الإمارات:الله عليك يا سيسي بكرة هتبقى رئيسي فنانون مصريون من قصر الإمارات:الله عليك يا سيسي بكرة هتبقى رئيسي

حول وفد الدبلوماسية الشعبي المصري أغنية المطرب إيهاب توفيق العاطفية "الله عليك يا سيدي" إلى أخرى لتأييد الفريق عبد الفتاح ودعمه في مرحلة الانتخابات المقبلة.

في أروقة فندق "قصر الإمارات" فؤجيء المقيمين به بوفد من الفنانين المصريين مكونين من عمرو مصطفى وإيهاب توفيق ومدحت صالح وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي والإعلامي أحمد موسى، يتجولون في الفندق ويرددون "الله عليك يا سيسي بكرة هتبقى رئيسي".

زار وفد الدبلوماسية الشعبية مدينة "مصدر" الصناعية العالمية للطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة بأبوظبى، للتعرف على فكرة إنشائها، وإمكانية تطبيقها فى ، حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وصل الوفد الشعبي لدولة الإمارات في الجمعة الأول من نوفمبر وذلك لبحث سبل دعم الاقتصاد المصري باستثمارات إماراتية، ويضم عدد من الشخصيات السياسية والفنية.

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