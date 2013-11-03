في مبادرة جميلة منها هنّأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم زميلتها النجمة اللبنانية كارول سماحة على زواجها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث كتبت لها: "ألف ألف ألف مبروك عزيزتي كارول. أتمنى لك الأفضل في حياتك، والمزيد من السعادة، النجاح، والحب".
بدورها عادت وردّت كارول على نانسي وشكرتها حيث كتبت لها: "شكراً جزيلاً عزيزتي نانسي على كلامك وأمنياتك اللطيفة".
هذا ما قالته نانسي عجرم لـ كارول سماحة بمناسبة زواجها !!
في مبادرة جميلة منها هنّأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم زميلتها النجمة اللبنانية كارول سماحة على زواجها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث كتبت لها: "ألف ألف ألف مبروك عزيزتي كارول. أتمنى لك الأفضل في حياتك، والمزيد من السعادة، النجاح، والحب".